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    Культура

    Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka

    (обновлено: )16813
    Центральную часть лагеря называют "Майдан". Это крытое место с танцполом, лаундж-зоной и баром Nastoyanka. Также есть зона костра, который поддерживают всю ночь. Здесь же устраивают огненные шоу и огненные скульптуры.
    Украинцы на фесте Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka
    burningmanukraine

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Украинцы разбили лагерь Kurenivka на фестивале Burning Man, который проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада в США. Там устраивают вечеринки и перформансы в казацком стиле, сообщает "Украинская правда".

    Фестиваль Burning Man в Неваде
    REUTERS Jim Urquhart
    Безумие в пустыне: фестиваль Burning Man в Неваде

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    Центральную часть лагеря называют "Майдан". Это крытое место с танцполом, лаундж-зоной и баром Nastoyanka.

    Также есть зона костра, который поддерживают всю ночь. Здесь же устраивают огненные шоу и огненные скульптуры.

    Отдельно обустроили курени для жилья с душевыми, кухней и столовой. Лагерь занимает 2700 кв. м и в нем живут 80 участников из Украины.

    burningmanukraine
    Украинцы на фестивале Burning Man

    Burning Man называют фестивалем радикального самовыражения. Ежегодно он собирает около 70 тысяч людей со всего мира, которые наряжаются в странные костюмы, на неделю разбивают в пустыне тематические лагеря и устраивают там эпатажные перфомансы, круглосуточные рейвы, сооружают диковинные скульптуры и инсталляции. А в конце фестиваля сжигают огромную деревянную скульптуру человека.

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