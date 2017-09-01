Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Украинцы разбили лагерь Kurenivka на фестивале Burning Man, который проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада в США. Там устраивают вечеринки и перформансы в казацком стиле, сообщает "Украинская правда".

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Центральную часть лагеря называют "Майдан". Это крытое место с танцполом, лаундж-зоной и баром Nastoyanka.

Также есть зона костра, который поддерживают всю ночь. Здесь же устраивают огненные шоу и огненные скульптуры.

Отдельно обустроили курени для жилья с душевыми, кухней и столовой. Лагерь занимает 2700 кв. м и в нем живут 80 участников из Украины.

burningmanukraine Украинцы на фестивале Burning Man

Burning Man называют фестивалем радикального самовыражения. Ежегодно он собирает около 70 тысяч людей со всего мира, которые наряжаются в странные костюмы, на неделю разбивают в пустыне тематические лагеря и устраивают там эпатажные перфомансы, круглосуточные рейвы, сооружают диковинные скульптуры и инсталляции. А в конце фестиваля сжигают огромную деревянную скульптуру человека.