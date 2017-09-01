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    Фотоленты

    Фестиваль Burning Man в США: украинцы устроили "Майдан"

    (обновлено: )12402
    Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka
    Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka
    Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka
    Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka
    Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka
    Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka
    Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka
    Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka
    Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka
    Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka
    Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka
    Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka
    Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka
    Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka
    Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka
    Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka
    Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka
    Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka
    Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka
    instagram.com/burningmanukraine/
    Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka
    instagram.com/burningmanukraine/
    Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka
    instagram.com/burningmanukraine/
    Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka
    instagram.com/burningmanukraine/
    Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka
    instagram.com/burningmanukraine/
    Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka
    instagram.com/burningmanukraine
    Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka
    instagram.com/burningmanukraine
    Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka
    instagram.com/burningmanukraine
    Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka
    instagram.com/the_ukrainian_girl/
    Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka
    instagram.com/burningmanukraine/
    Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka
    instagram.com/burningmanukraine/
    Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka
    instagram.com/burningmanukraine/
    Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka
    instagram.com/burningmanukraine/
    Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka
    instagram.com/burningmanukraine/
    Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka
    instagram.com/burningmanukraine/
    Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka
    instagram.com/burningmanukraine/
    Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka
    instagram.com/burningmanukraine/
    Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka
    instagram.com/burningmanukraine/

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    На фестивале Burning Man, который проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада в США, украинцы разбили лагерь под названием Kurenivka, где проходят вечеринки и перформансы в казацком стиле, информирует "БЖ".

    Главная часть лагеря называется "Майдан" — это крытое место с танцполом, лаундж-зоной и баром под названием Nastoyanka.

    Есть здесь и курени для жилья с душевыми, кухней и столовой.

    Всего в кемпе проживают 80 участников из Украины.

    Burning Man называют фестивалем радикального самовыражения. Ежегодно он собирает около 70 тысяч людей со всего мира, которые наряжаются в странные костюмы, на неделю разбивают в пустыне тематические лагеря и устраивают там перфомансы.

    Смотрите также: Как в Киеве отмечают мусульманский праздник "Курбан-байрам"

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