Фестиваль Burning Man в США: украинцы устроили "Майдан"

На фестивале Burning Man, который проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада в США, украинцы разбили лагерь под названием Kurenivka, где проходят вечеринки и перформансы в казацком стиле, информирует "БЖ".

Главная часть лагеря называется "Майдан" — это крытое место с танцполом, лаундж-зоной и баром под названием Nastoyanka.

Есть здесь и курени для жилья с душевыми, кухней и столовой.

Всего в кемпе проживают 80 участников из Украины.

Burning Man называют фестивалем радикального самовыражения. Ежегодно он собирает около 70 тысяч людей со всего мира, которые наряжаются в странные костюмы, на неделю разбивают в пустыне тематические лагеря и устраивают там перфомансы.

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