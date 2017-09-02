Польша будет добиваться репараций от России за "рижский мир"

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Политики правящей партии Польши Право и справедливость (PiS), заявили о праве Варшавы требовать военных репараций не только от Германии, но и от России.

По мнению депутата Сейма Польши от PiS Яна Мосиньского, которого цитирует Польское радио, справедливым является требование "сесть за стол и поговорить о том, каким образом эти военные репарации сделать". Замминистра юстиции Патрик Який в свою очередь указал, что Польша после 1945 года "потратила триллионы злотых" на восстановление государства после Второй мировой войны.

"Представьте себе, что эти деньги мы потратили на развитие Польши вместо того, чтобы тратить их на восстановление военных разрушений. Польша была бы сегодня в два раза сильнее экономически, все мы зарабатывали бы в два раза больше, так как на западе, если бы не эти разрушения и войны", — отметил он.

"За это ответственность несет немецкое государство. Насчет этого нет никаких сомнений, – уверен замминистра юстиции.

При этом политики считают, что Польша имеет право требовать военные репарации не только от Германии, но и от России. Так, Мосиньский напомнил, что в 1921 году был подписан Рижский договор об окончании Советско-польской войны, на основании которого советская Россия должна была выплатить Польше 30 миллионов рублей золотом. Он отметил, что эти компенсации не были выплачены.

По его мнению, Россия, которая является "законным наследником советской России" должна задуматься о том, "что делать с Рижским договором". "Россияне должны тоже нести ответственность за то, что сделали в Польше", — согласился с ним Який.

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Ранее премьер-министр Беата Шидло заявляла, что Польша имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По ее мнению, репарации должны стать "напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит". Правительство ФРГ считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.

В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.

По мнению нынешних властей Польши, решение об отказе ПНР от репараций с 1954 года, принятое якобы под давлением СССР, не было закреплено в правовом порядке, поэтому фактически страна не отказывалась от возмещения ущерба, нанесенного во время войны. По словам лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, этот ущерб не удалось возместить до сих пор.