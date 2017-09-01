В Новой Зеландии застряли на подъемнике около 100 человек

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Около 100 человек застряли на остановившемся горнолыжном подъемнике на юге Новой Зеландии, полиция ведет спасательную операцию, пишет издание New Zealand Herald.

Полиция получила сообщение о неисправности в 14.40 по местному времени (5.40 по Киеву). Спасательная операция продолжается уже несколько часов, на данный момент эвакуированы 75 человек.

"Я думаю, что что-то зацепилось, поэтому кресло подъемника врезалось в подъемный вал и немного повредило его", — заявил представитель компании, в чьем ведении находится подъемник.

Инцидент, вероятно, произошел, когда кто-то из посетителей неудачно сошел с подъемника, добавил он.

Ранее сообщалось, что более 500 человек застряли в горах Кабардино-Балкарии, в том числе украинцы.