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    В Новой Зеландии застряли на подъемнике около 100 человек

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    Полиция получила сообщение о неисправности горнолыжного подъемника в 14.40 по местному времени (5.40 по Киеву). Спасательная операция продолжается уже несколько часов.
    Полиция в Новой Зеландии
    REUTERS Anthony Phelps

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Около 100 человек застряли на остановившемся горнолыжном подъемнике на юге Новой Зеландии, полиция ведет спасательную операцию, пишет издание New Zealand Herald.

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    Полиция получила сообщение о неисправности в 14.40 по местному времени (5.40 по Киеву). Спасательная операция продолжается уже несколько часов, на данный момент эвакуированы 75 человек.

    "Я думаю, что что-то зацепилось, поэтому кресло подъемника врезалось в подъемный вал и немного повредило его", — заявил представитель компании, в чьем ведении находится подъемник.

    Инцидент, вероятно, произошел, когда кто-то из посетителей неудачно сошел с подъемника, добавил он.

    Ранее сообщалось, что более 500 человек застряли в горах Кабардино-Балкарии, в том числе украинцы.

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