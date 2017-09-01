Более 500 человек застряли в горах Кабардино-Балкарии, в том числе украинцы

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Более 500 человек оказались отрезаны селем, по уточненным данным, в горах Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Отрезаны (селем) 27 туристических баз и 49 зарегистрированных тургрупп, в составе которых более 500 человек, в том числе 133 иностранца", — сказал собеседник агентства.

"По уточненным данным, в составе туристических групп находятся граждане Франции, Англии, Южной Кореи, Индии, Египта, Болгарии, Молдавии и Украины", — сказал источник.

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о наличии украинских граждан среди туристов, которые оказались отрезаны селем в горах Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости в пятницу начальник управления консульского обеспечения департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"У меня нет, к сожалению, этой информации. Требуется проверить и уточнить", — сказал Кирилич.

МЧС РФ Селевой поток в горах Кабардино-Балкарии

По его словам, в результате подъема воды в реке Баксан и схода селей со склона ущелья Адыл-Су повреждены восемь участков федеральной автодороги А-158 Прохладный – Баксан – Эльбрус. Селевыми потоками также отрезаны пять населенных пунктов, в которых проживают почти 6 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что несколько десятков автомобилей сильно пострадало из-за селевого потока, который сошел в Крыму на трассе в районе села Дачное на трассе Грушевка — Судак.