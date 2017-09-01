наверх
01.09.201714:21
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Более 500 человек застряли в горах Кабардино-Балкарии, в том числе украинцы

    (обновлено: )15201
    По информации источника в экстренных службах Кабардино-Балкарии, отрезаны селем 27 туристических баз и 49 зарегистрированных тургрупп, в составе которых более 500 человек, в том числе 133 иностранца.
    Селевой поток в горах Кабардино-Балкарии
    МЧС РФ

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Более 500 человек оказались отрезаны селем, по уточненным данным, в горах Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

    Селевой поток в Крыму
    Канал "Крымский Мир" на Youtube
    Селевой поток в Крыму сложил машины, как домино

    "Отрезаны (селем) 27 туристических баз и 49 зарегистрированных тургрупп, в составе которых более 500 человек, в том числе 133 иностранца", — сказал собеседник агентства.

    "По уточненным данным, в составе туристических групп находятся граждане Франции, Англии, Южной Кореи, Индии, Египта, Болгарии, Молдавии и Украины", — сказал источник.

    Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о наличии украинских граждан среди туристов, которые оказались отрезаны селем в горах Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости в пятницу начальник управления консульского обеспечения департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

    "У меня нет, к сожалению, этой информации. Требуется проверить и уточнить", — сказал Кирилич.

    МЧС РФ
    Селевой поток в горах Кабардино-Балкарии

    По его словам, в результате подъема воды в реке Баксан и схода селей со склона ущелья Адыл-Су повреждены восемь участков федеральной автодороги А-158 Прохладный – Баксан – Эльбрус. Селевыми потоками также отрезаны пять населенных пунктов, в которых проживают почти 6 тысяч человек.

    Ранее сообщалось, что несколько десятков автомобилей сильно пострадало из-за селевого потока, который сошел в Крыму на трассе в районе села Дачное на трассе Грушевка — Судак.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    День знаний
    День знаний в Украине
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    Криминал крепчает: нападения, взрывы, перестрелки
    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе