США провели два испытания модификации ядерной бомбы

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) министерства энергетики США совместно с военно-воздушными силами страны в начале месяца провели два испытания модификации ядерной бомбы B61 в штате Невада, сообщается на официальном сайте НУЯБ.

Испытания бомбы B61-12 проводились 8 августа на полигоне в городе Тонопа. Бомба, не оснащенная ядерными боевыми частями, была сброшена с истребителя F-15E. В ходе испытаний оценивались неядерные функции бомбы, а также способность истребителя доставлять оружие.

Отмечается, что эти испытания прошли в рамках программы продления срока службы B61-12. Первое подобное испытание произошло в марте.

"Программа по продлению срока службы B61-12 проходит по расписанию и отвечает требованиям национальной безопасности. Эти реалистичные испытания подтверждают правильность дизайна B61-12, когда речь заходит об эффективности системы", — заявил заместитель руководителя НУЯБ по программам обороны Фил Калбос.

По данным НУЯБ, первая производственная единица модификации B61 будет завершена к марту 2020 года.

Ранее сообщалось, что испытание ядерной бомбы B61 без боевого заряда было проведено 15 марта с истребителя-бомбардировщика F-16 на полигоне Неллис штата Невада. Отмечалось, что B61-12 будет подходить к устройствам самолетов B-2A, B-21, F-15E, F-16C/D, F-16 MLU, F-35 и PA-200.

Бомба В61 является основным ядерным оружием стратегических ядерных сил США.