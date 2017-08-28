В Словении учительницу и ученика осудили за любовную связь

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Бывшая учительница одной из средних школ города Марибор в Словении осуждена на год условно за интимную связь со своим несовершеннолетним учеником, тогда как молодой человек получил такое же наказание за шантаж, сообщает в понедельник мариборская газета "Вечер".

История получила огласку в 2016 году, когда родители ученика, который уже стал совершеннолетним, обратились с заявлением в школу и полицию, после чего женщина была незамедлительно уволена.

Любовная связь между бывшей тогда учительницей словенского языка, имя которой не называется, и ее подопечным продолжалась порядка двух лет.

В ходе расследования выяснилось, что после разрыва отношений молодой человек шантажировал женщину, требуя деньги и угрожая обнародованием интимной истории.

Как стало известно газете, в зале суда фигуранты дела извинились друг перед другом. Бывшая учительница за то, что соблазнила несовершеннолетнего, который был на 30 лет моложе, а бывший ученик, достигший возраста уголовной ответственности, — за попытку вымогательства.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон женат на своей бывшей учительнице, которая его старше на 25 лет.