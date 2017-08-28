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    В Словении учительницу и ученика осудили за любовную связь

    (обновлено: )192
    Романтические отношения между бывшей тогда учительницей словенского языка, имя которой не называется, и ее подопечным продолжалась порядка двух лет.
    Влюбленная пара. Архивное фото
    RIA News Михаил Мордасов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Бывшая учительница одной из средних школ города Марибор в Словении осуждена на год условно за интимную связь со своим несовершеннолетним учеником, тогда как молодой человек получил такое же наказание за шантаж, сообщает в понедельник мариборская газета "Вечер".

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    История получила огласку в 2016 году, когда родители ученика, который уже стал совершеннолетним, обратились с заявлением в школу и полицию, после чего женщина была незамедлительно уволена.

    Любовная связь между бывшей тогда учительницей словенского языка, имя которой не называется, и ее подопечным продолжалась порядка двух лет.

    В ходе расследования выяснилось, что после разрыва отношений молодой человек шантажировал женщину, требуя деньги и угрожая обнародованием интимной истории.

    Как стало известно газете, в зале суда фигуранты дела извинились друг перед другом. Бывшая учительница за то, что соблазнила несовершеннолетнего, который был на 30 лет моложе, а бывший ученик, достигший возраста уголовной ответственности, — за попытку вымогательства.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон женат на своей бывшей учительнице, которая его старше на 25 лет.

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