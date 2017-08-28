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    В мире

    В Кении будут сажать в тюрьму за полиэтиленовые пакеты

    (обновлено: )5110
    Кения присоединилась к более чем 40 других стран, которые запретили частично или полностью или ввели налог на использование пластиковых пакетов.
    Пластиковый пакет
    flickr.com/multiplastic eyes

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. В Кении с 28 августа вступил в силу запрет на полиэтиленовые пакеты.

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    Теперь за производство, продажу или использование пакетов в стране грозит штраф до 38 тысяч долларов или тюремное заключение на срок до четырех лет, сообщает "Радио Свобода".

    Как стало известно, Кения присоединилась к более чем 40 других стран, которые запретили частично или полностью или ввели налог на использование пластиковых пакетов.

    По словам экологов, пластиковые пакеты, которые практически не разлагаются, забивают дренажные трубы, приводят к наводнениям, загрязнению почвы и воды, формируют целые острова в океане, приводят к гибели китов и дельфинов.

    По данным ООН, в Кении ежегодно только супермаркеты выдают около 100 миллионов пластиковых пакетов.

    Отмечается, что подобные запреты действуют в других странах Африки, в частности в Южно-Африканской Республике и Руанде.

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