В Кении будут сажать в тюрьму за полиэтиленовые пакеты

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. В Кении с 28 августа вступил в силу запрет на полиэтиленовые пакеты.

Теперь за производство, продажу или использование пакетов в стране грозит штраф до 38 тысяч долларов или тюремное заключение на срок до четырех лет, сообщает "Радио Свобода".

Как стало известно, Кения присоединилась к более чем 40 других стран, которые запретили частично или полностью или ввели налог на использование пластиковых пакетов.

По словам экологов, пластиковые пакеты, которые практически не разлагаются, забивают дренажные трубы, приводят к наводнениям, загрязнению почвы и воды, формируют целые острова в океане, приводят к гибели китов и дельфинов.

По данным ООН, в Кении ежегодно только супермаркеты выдают около 100 миллионов пластиковых пакетов.

Отмечается, что подобные запреты действуют в других странах Африки, в частности в Южно-Африканской Республике и Руанде.