Франция усиливает пограничный контроль после терактов в Испании

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Франция усиливает контроль на границах после теракта в Барселоне в Испании, сообщил министр внутренних дел страны Жерар Коллон.

"Барселона: один человек в бегах. Мы усиливаем контроль на границах вместе Национальной полицией и Гражданской гвардией Испании", — написал Коллон в Twitter.

Накануне автомобили въехали в толпу людей в центре Барселоны, а также в городе Камбрильс. В общей сложности, по последним данным, погибли 14 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран. Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя запрещенная в РФ и других странах группировка "Исламское государство".

В настоящее время полиция задержала нескольких подозреваемых, поиски водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Барселоне, продолжаются.