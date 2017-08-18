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    Франция усиливает пограничный контроль после терактов в Испании

    Тема:

    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне (41)

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    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Франция усиливает контроль на границах после теракта в Барселоне в Испании, сообщил министр внутренних дел страны Жерар Коллон.

    "Барселона: один человек в бегах. Мы усиливаем контроль на границах вместе Национальной полицией и Гражданской гвардией Испании", — написал Коллон в Twitter.

    Накануне автомобили въехали в толпу людей в центре Барселоны, а также в городе Камбрильс. В общей сложности, по последним данным, погибли 14 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран. Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя запрещенная в РФ и других странах группировка "Исламское государство".

    В настоящее время полиция задержала нескольких подозреваемых, поиски водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Барселоне, продолжаются.

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