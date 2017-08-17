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    В мире

    Мать в Австрии оставила 2-летнего сына в машине на 30-градусной жаре, он погиб

    (обновлено: )20520
    Молодая мама и ее молодой человек оставили в машине на несколько часов малыша, который заснул во время поездки из Тироля, и молодая мать не хотела его будить.
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    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Двухлетний мальчик погиб в Австрии, оставленный 17-летней мамой в закрытой машине на 30-градусной жаре, сообщает в четверг агентство APA со ссылкой на полицию.

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    Инцидент произошел во вторник в округе Блуденц в федеральной земле Форарльберг. Девушка и ее молодой человек оставили в машине на несколько часов малыша, который заснул во время поездки из Тироля, и молодая мать не хотела его будить.

    Она вместе с другом ушла в дом, где оба заснули после утомительной поездки. Когда они проснулись и девушка захотела забрать малыша домой, он был уже мертв.

    При этом, по словам представителя полиции Райнера Фитца, окончательно перегрев в качестве причины смерти пока не подтвержден. Если медики подтвердят это, матери будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.

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