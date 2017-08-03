КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. В Киеве нашли на улице Белецкой маленького ребенка в коляске, сообщает пресс-служба Нацполиции. Предварительно правоохранители установили, что малышу примерно полтора года. Возле коляски полицейские нашли пакет с вещами и игрушками.

ГУ НП в г. Киев В Киеве на улице оставили коляску с маленьким ребенком

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"После проведения первоочередных действий правоохранителей по документированию происшествия медики "скорой помощи" отвезли мальчика в удовлетворительном состоянии в больницу, где он сейчас находится", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что семилетний ребенок застрял на качели на детской площадке в Харькове. Ребенок засунул палец в отверстие в качели и не смог его вытащить.