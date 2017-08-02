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    Гибель ребенка на отдыхе в Бердянске: появились новые данные

    (обновлено: )27804
    По данным полиции, ребенок находился на лечении в изоляторе детского лагеря, позднее девочку выписали, однако ей снова стало плохо. Ребенка доставили в больницу с диагнозом "инфекционно-токсический шок".
    Скорая помощь. Архивное фото
    Фото "Голос столицы"

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Полиция устанавливает обстоятельства смерти семилетней девочки, которая отдыхала в одном их детских лагерей в Бердянске.

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    фото из открытых источников
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    Ранее сообщалось, что 9-летнему ребенку резко стало плохо во время отдыха в бердянском лагере, девочка была госпитализирована, однако медикам спасти ее не удалось. Также сообщалось, что отдыхавшая приехала в Запорожскую область из соседней Днепропетровской.

    "Первого августа в реанимации умерла девочка 2009 года рождения, которая была доставлена ​​из детского лагеря Бердянска. В ходе проверки установлено, что девочка накануне обратилась с жалобами на плохое самочувствие. С 24 по 27 июля она находилась на лечении в изоляторе детского лагеря. 27 июля ее выписали. 1 августа девочке снова стало плохо. Ее поместили в изолятор, а затем вызвали скорую", — говорится в сообщении запорожской полиции.

    Ребенка доставили в больницу с диагнозом "инфекционно-токсический шок", но спасти жизнь несовершеннолетнего не удалось. Около 19:00 она скончалась в реанимации. Тело без признаков насильственной смерти направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

    Открыто уголовное производство по признакам п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование.

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