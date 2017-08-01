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    Подробности убийства 4-х летнего ребенка: мать задушила девочку

    (обновлено: )25301
    Как сообщается, женщине 30 лет и ранее она страдала психическими расстройствами. Также накануне убийства дочери она порезала своего сожителя – отца ребенка.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Четырехлетняя девочка из Черниговской области погибла из-за асфиксии. Об этом свидетельствуют результаты судмедэкспертизы, сообщили в областной полиции.

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    Правоохранители рассматривает версию, что мать могла задушить дочь.

    "Причина смерти – асфиксия, то есть удушение. Мать сейчас изолирована и помещена в психиатрическую больницу", – сказал спикер полиции Борис Коновченко.

    Как отметили правоохранители, женщине 30 лет и ранее она страдала психическими расстройствами. Также накануне убийства дочери она порезала своего сожителя – отца ребенка. Мужчину забрали в больницу. А уже на следующий день мертвой нашли четырехлетнюю девочку.

    В конце мая в Ивано-Франковской области 23-летняя женщина убила своего двухмесячного сына.

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