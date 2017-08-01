Подробности убийства 4-х летнего ребенка: мать задушила девочку

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Четырехлетняя девочка из Черниговской области погибла из-за асфиксии. Об этом свидетельствуют результаты судмедэкспертизы, сообщили в областной полиции.

Правоохранители рассматривает версию, что мать могла задушить дочь.

"Причина смерти – асфиксия, то есть удушение. Мать сейчас изолирована и помещена в психиатрическую больницу", – сказал спикер полиции Борис Коновченко.

Как отметили правоохранители, женщине 30 лет и ранее она страдала психическими расстройствами. Также накануне убийства дочери она порезала своего сожителя – отца ребенка. Мужчину забрали в больницу. А уже на следующий день мертвой нашли четырехлетнюю девочку.

В конце мая в Ивано-Франковской области 23-летняя женщина убила своего двухмесячного сына.