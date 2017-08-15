Очередной курорт Хорватии запретил прогулки в купальниках

КИЕВ, 15 авг – РИА Новости Украина. Один из крупнейших хорватских туристических центров на берегу Адриатического моря город Водице стал пятым в стране, где власти ввели запрет на купальники в общественных местах, передает портал издания Slobodna Dalmacija.

"Это решение мы приняли после многочисленных обращений и жалоб граждан Водице и части туристов на неприемлемое поведение и некультурное облачение большого числа гостей при прогулках в старой части города, даже в вечернее время… Едва одетые они гуляют по главным площадям и улицам, где находятся религиозные объекты, учреждения культуры и органы городской власти, и заходят в них!", — цитирует портал председателя городского совета Марина Микшича.

При этом, в отличие от Хвара, где городской совет в июле утвердил штрафы в размере 600 евро за прогулки по городу в купальниках и плавках и 700 евро — за сильное опьянение, власти Водице пока ограничились установкой предупреждающих табличек.

"За нарушение решения пока не предвидены денежные штрафы. Мы хотим, в первую очередь, научить наших гостей, как подлежит одеваться в старой части города. Хотим оказать комплексное давление на их непристойное поведение", — приводит портал слова Микшича.

Ранее городские власти популярных у туристов Дубровника, Сплита, Макарской и Хвара ввели запреты на купальники и оголенные торсы в общественных местах. Инициаторами подобных решений стали во многом сами жители католических городов Адриатического побережья Хорватии, несмотря на то, что туризм является главным источником их доходов.