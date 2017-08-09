Хорватия будет штрафовать туристов за голый вид, еду и сон

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Власти хорватского острова Хвар будут штрафовать туристов за несоответствующее поведение, сообщает The New York Times.

Штрафом будет наказываться среди прочего отсутствие одежды, поедание пищи или сон в общественных местах.

По всему острову расклеены плакаты с правилами для туристов.

Например, мужчин просят ходить в городе одетыми в рубашки или футболки. За нарушение такого правила ожидается штраф 500 евро. За прием пищи или сон в людных местах – 700 евро.

Как объяснил мэр острова Рики Новак, такие правила введены для того, чтобы сохранить имидж Хвара.

Напомним, турист из Западной Украины, отдыхавший с женой в Марса-Алам, вытащил на себе из моря раненую акулой девушку. Акула плавала вокруг, однако туристы спаслись.