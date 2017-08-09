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    В мире

    Хорватия будет штрафовать туристов за голый вид, еду и сон

    (обновлено: )12711
    Мужчин-туристов просят ходить в городе одетыми в рубашки или футболки. За нарушение такого правила ожидается штраф 500 евро. За прием пищи или сон в людных местах – 700 евро.
    Хорватия
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Власти хорватского острова Хвар будут штрафовать туристов за несоответствующее поведение, сообщает The New York Times.

    В Германии более 70 туристов застряли на канатной дороге
    Канал The Telegraph на youtube
    Более 70 туристов застряли на канатной дороге в Германии

    Штрафом будет наказываться среди прочего отсутствие одежды, поедание пищи или сон в общественных местах.

    По всему острову расклеены плакаты с правилами для туристов.

    Например, мужчин просят ходить в городе одетыми в рубашки или футболки. За нарушение такого правила ожидается штраф 500 евро. За прием пищи или сон в людных местах – 700 евро.

    Как объяснил мэр острова Рики Новак, такие правила введены для того, чтобы сохранить имидж Хвара.

    Напомним, турист из Западной Украины, отдыхавший с женой в Марса-Алам, вытащил на себе из моря раненую акулой девушку. Акула плавала вокруг, однако туристы спаслись.

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