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    Из-за перебоя в подаче кислорода погибли 30 детей в больнице Индии - СМИ

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    Сообщается, что ответственная за подачу кислорода организация перекрыла подачу в ночь на четверг, что привело к гибели 20 детей. После ремонта кислород снова перестал поступать, в результате чего скончались еще 10 детей.
    Машина скорой помощи в Индии. Архивное фото
    REUTERS/Stringer

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Тридцать детей погибли в течение 48 часов в результате перебоя в подаче кислорода в специальное оборудование одной из индийских больниц, сообщает телеканал India TV.

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    По информации телеканала, инцидент произошел в городе Горакхпур в штате Уттар-Прадеш. Источники в больнице сообщили, что организация, ответственная за подачу кислорода, перекрыла подачу в ночь на четверг, что привело к гибели 20 детей. После этого сотрудники больницы смогли наладить оборудование, но вскоре кислород снова перестал поступать, в результате чего скончались еще 10 детей.

    Как отмечает телеканал, у больница был долг перед организацией, поставляющей кислород, более чем в шесть миллионов рупий (более шести миллионов рублей). По словам источников, руководство больницы получало несколько уведомлений о необходимости выплат. Также источники отметили, что технолог сообщил руководству о недостатке кислорода, но на это не обратили внимания.

    Ранее сообщалось, что в индийском штате Махараштра зафиксирован резкий рост заболеваемости свиным гриппом, в частности, с начала года было зарегистрировано 2 324 заболевших, а 284 человека скончались.

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