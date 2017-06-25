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    В Индии спасли 150 человек после падения кабины канатной дороги - СМИ

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    Согласно информации, из-за сильного ветра дерево обрушилось на трос канатной дороги, в результате чего одна из кабин упала на землю. Инцидент произошел в городе Гульмарг.
    Скорая помощь, Индия
    flickr.com/rahuljyoung

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. На севере Индии спасены около 150 человек, ожидавших эвакуации на канатной дороге на популярном горнолыжном курорте из-за падения одной из кабин. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

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    Ранее сообщалось, что в результате падения кабины канатной дороги семь человек погибли, около 100 оказались заблокированы в других кабинах.

    Инцидент произошел в городе Гульмарг. Из-за сильного ветра дерево обрушилось на трос канатной дороги, в результате чего одна из кабин упала на землю.

    Гульмарг – популярный горнолыжный курорт в Гималаях в штате Джамму и Кашмир.

    Ранее сообщалось, что слон бросился на туристов в индийском Национальном парке Джима Корбетта. Агрессивное животное преследовало машину до того момента, пока не выбилось из сил.

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