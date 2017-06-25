В Индии спасли 150 человек после падения кабины канатной дороги - СМИ

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. На севере Индии спасены около 150 человек, ожидавших эвакуации на канатной дороге на популярном горнолыжном курорте из-за падения одной из кабин. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось, что в результате падения кабины канатной дороги семь человек погибли, около 100 оказались заблокированы в других кабинах.

Инцидент произошел в городе Гульмарг. Из-за сильного ветра дерево обрушилось на трос канатной дороги, в результате чего одна из кабин упала на землю.

Гульмарг – популярный горнолыжный курорт в Гималаях в штате Джамму и Кашмир.

Ранее сообщалось, что слон бросился на туристов в индийском Национальном парке Джима Корбетта. Агрессивное животное преследовало машину до того момента, пока не выбилось из сил.