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    Россия не рассчитывает на "перезагрузку" с Трампом - Пайфер

    (обновлено: )19440
    По мнению бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера, распоряжение сократить персонал посольства США в Москве, закрытие дачи и склада означает, что Кремль отказывается от идеи перезагрузки с Трампом.
    Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Последние меры России в ответ на американские санкции показывают, что Москва больше не рассчитывает на "перезагрузку" с новым президентом США Дональдом Трампом, считает экс-посол США в Украине Стивен Пайфер.

    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Россия распорядилась сократить персонал посольства США в Москве, закрытие дачи и склада. Это предполагает, что Кремль отказывается от идеи перезагрузки с Трампом", — написал Пайфер в Twitter.

    МИД РФ в пятницу призвал США до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в РФ в соответствие с числом сотрудников российских диппредставительств в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сократится до 455 человек.

    В четверг сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3). Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право вето.

    В конце прошлого года, после того как США объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США, а также закрыли доступ к так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, министерство иностранных дел РФ предлагало президенту РФ, помимо высылки аналогичного числа американских дипломатов, запретить американцам пользоваться их дачей в Серебряном бору в Москве и складом на улице Дорожная. Тогда президент России Владимир Путин заявил, что, оставляя за собой право на ответные меры, дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений Москва будет выстраивать, исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Трампа.

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