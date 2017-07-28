Россия не рассчитывает на "перезагрузку" с Трампом - Пайфер

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Последние меры России в ответ на американские санкции показывают, что Москва больше не рассчитывает на "перезагрузку" с новым президентом США Дональдом Трампом, считает экс-посол США в Украине Стивен Пайфер.

"Россия распорядилась сократить персонал посольства США в Москве, закрытие дачи и склада. Это предполагает, что Кремль отказывается от идеи перезагрузки с Трампом", — написал Пайфер в Twitter.

МИД РФ в пятницу призвал США до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в РФ в соответствие с числом сотрудников российских диппредставительств в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сократится до 455 человек.

В четверг сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3). Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право вето.

В конце прошлого года, после того как США объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США, а также закрыли доступ к так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, министерство иностранных дел РФ предлагало президенту РФ, помимо высылки аналогичного числа американских дипломатов, запретить американцам пользоваться их дачей в Серебряном бору в Москве и складом на улице Дорожная. Тогда президент России Владимир Путин заявил, что, оставляя за собой право на ответные меры, дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений Москва будет выстраивать, исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Трампа.