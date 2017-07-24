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    Установлена личность нападавшего с бензопилой в Швейцарии

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    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Полиция установила личность мужчины, совершившего нападение с бензопилой в швейцарском Шаффхаузене, им оказался 51-летний Франк Вроузис, последние несколько недель живший в лесу в окрестностях города, пишет газета Blick.

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    Ранее сообщалось, что неизвестный с бензопилой напал на людей в городе Шаффхаузен на севере Швейцарии, пять человек получили ранения, двое из них серьезные. Нападение было совершено в филиале страховой компании CSS Assurance. Мужчина скрылся с места преступления на автомобиле.

    Отмечается, что Вроузис не имеет постоянного места жительства, в течение последних недель он жил в лесу близ общины Увизен в двух километрах от Шаффхаузена. Жители общины сообщили, что иногда мужчина вел себя агрессивно. Кроме того, как заявили в полиции, Вроузис был клиентом страховой компании CSS Assurance.

    В настоящее время полиция ведет поиски совершившего нападение.

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