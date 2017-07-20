наверх
20.07.201710:26
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Honda отзывает более миллиона авто из-за самовозгорания

    (обновлено: )3702
    Согласно данным, неисправность заключается в том, что датчики на минусовой клемме аккумуляторной батареи недостаточно хорошо изолированы от попадания влаги.
    Honda. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

     

    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Японский автопроизводитель Honda отзывает 1,2 миллиона седанов Accord из-за риска самовозгорания, сообщает Motor.com.

     

    Сервисная компания охватила автомобили Accord выпуска 2013-2016 годов. Неисправность заключается в том, что датчики на минусовой клемме аккумуляторной батареи недостаточно хорошо изолированы от попадания влаги. Во время холодов дорожная соль, которая используется для посыпки дорог, попадая на это место, может вызвать коррозию и дальнейшее короткое замыкание. В результате датчики перегреваются и могут привести к пожару.

    В прошлом году компания Samsung отозвала с американского рынка 2,8 миллиона стиральных машин после многочисленных сообщений о неполадках.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Журналист Павел Шеремет. Архивное фото
    Годовщина убийства Павла Шеремета
    Убийство мужчины на парковке в Киеве
    Рост криминала. Расстрел мужчины в Киеве
    Верховная Рада. Архивное фото
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Редакция газеты "Вести"
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"