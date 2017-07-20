Honda отзывает более миллиона авто из-за самовозгорания

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Японский автопроизводитель Honda отзывает 1,2 миллиона седанов Accord из-за риска самовозгорания, сообщает Motor.com.

Сервисная компания охватила автомобили Accord выпуска 2013-2016 годов. Неисправность заключается в том, что датчики на минусовой клемме аккумуляторной батареи недостаточно хорошо изолированы от попадания влаги. Во время холодов дорожная соль, которая используется для посыпки дорог, попадая на это место, может вызвать коррозию и дальнейшее короткое замыкание. В результате датчики перегреваются и могут привести к пожару.

В прошлом году компания Samsung отозвала с американского рынка 2,8 миллиона стиральных машин после многочисленных сообщений о неполадках.