Не менее 4 человек погибли в результате крушения военного самолета в США

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Не менее четырех человек погибли в результате крушения американского военно-транспортного самолета С-130 в штате Миссисипи, сообщает местный телеканал Mississippi News Now.

— WLBT 3 On Your Side (@WLBT) 11 липня 2017 р.

По данным телеканала, на борту самолета находились восемь человек. Сообщается, что на месте крушения в поле работают пожарные.

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Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния потерпел крушение легкий двухмоторный самолет Cessna. Инцидент произошел недалеко от городка Санта Ана, близ Лос-Анджелеса, около 9.30 утра по местному времени. Самолет упал на автомагистрали 405 вблизи аэропорта Джона Уэйн в Оранж Каунти. Автобан перекрыли в обе стороны.