Военный истребитель МиГ-21 Lancer потерпел крушение в Румынии

КИЕВ, 12 июн – РИА Новости Украина. Румынский военный самолет МиГ-21 Lancer в понедельник потерпел крушение в уезде Констанца во время тренировочного полета, летчик катапультировался. Пилот сообщил о неполадках двигателя, отметили в пресс-службе Министерства национальной обороны Румынии.

"Пилот самолета МиГ-21 Lancer, принадлежащего военно-воздушным силам Румынии, катапультировался сегодня, 12 июня, около 11.15, близ аэропорта Михаила Когэлничану неподалеку от населенного пункта Назарча (уезд Констанца) во время выполнения посадки", — сообщили в пресс-службе.

По сообщению ведомства, пилот находится в сознании, его состояние стабильно. Ему оказана первая помощь на месте происшествия, и он перевезен в уездную больницу Констанцы.

"Самолет находился на обеспечении авиабазы 86 в Фетештах. Он вылетел в районе 10.00 с аэродрома Михаила Когэлничану и выполнял тренировочные полеты в рамках учений Thracian Eagle 2017, которые проводятся совместно с болгарскими военно-воздушными силами", — отметили в министерстве.

Как пояснили в ведомстве, "после выполнения миссии при возвращении на аэродром Михаила Когэлничану при выполнении посадки пилот доложил о серьезных неполадках двигателя". Согласно процедуре, пилот катапультировался.

В министерстве отметили, что намерены расследовать этот случай.

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