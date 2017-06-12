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    Военный истребитель МиГ-21 Lancer потерпел крушение в Румынии

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    По информации Министерства национальной обороны Румынии, пилот самолета МиГ-21 Lancer, принадлежащего военно-воздушным силам Румынии, катапультировался около 11.15, близ аэропорта Михаила Когэлничану во время выполнения посадки.
    Военные истребители МиГ-21 Lancer
    theaviationist

    КИЕВ, 12 июн – РИА Новости Украина. Румынский военный самолет МиГ-21 Lancer в понедельник потерпел крушение в уезде Констанца во время тренировочного полета, летчик катапультировался. Пилот сообщил о неполадках двигателя, отметили в пресс-службе Министерства национальной обороны Румынии.

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    "Пилот самолета МиГ-21 Lancer, принадлежащего военно-воздушным силам Румынии, катапультировался сегодня, 12 июня, около 11.15, близ аэропорта Михаила Когэлничану неподалеку от населенного пункта Назарча (уезд Констанца) во время выполнения посадки", — сообщили в пресс-службе.

    По сообщению ведомства, пилот находится в сознании, его состояние стабильно. Ему оказана первая помощь на месте происшествия, и он перевезен в уездную больницу Констанцы.

    "Самолет находился на обеспечении авиабазы 86 в Фетештах. Он вылетел в районе 10.00 с аэродрома Михаила Когэлничану и выполнял тренировочные полеты в рамках учений Thracian Eagle 2017, которые проводятся совместно с болгарскими военно-воздушными силами", — отметили в министерстве.

    Как пояснили в ведомстве, "после выполнения миссии при возвращении на аэродром Михаила Когэлничану при выполнении посадки пилот доложил о серьезных неполадках двигателя". Согласно процедуре, пилот катапультировался.

    В министерстве отметили, что намерены расследовать этот случай.

    Ранее сообщалось, что палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet с авианосца "Карл Винсон" потерпел крушение в море Сулавеси в Юго-Восточной Азии.

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