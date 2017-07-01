Крушение самолета в Калифорнии. Момент падения на автостраду

В американском штате Калифорния потерпел крушение легкий двухмоторный самолет Cessna. Момент падения самолета на видео зафиксировал один из очевидцев происшествия.

Инцидент произошел в пятницу недалеко от городка Санта Ана, близ Лос-Анджелеса, около 9.30 утра по местному времени. Самолет упал на автомагистрали 405 вблизи аэропорта Джона Уэйн в Оранж Каунти. Автобан перекрыли в обе стороны.

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При падении самолет задел один из автомобилей, который двигался по автостраде, однако чудом пассажиры авто не пострадали, а повреждения транспортного средства были минимальными. Тем не менее самолет после падения взорвался и загорелся.

Также сообщается, что в результате авиакатастрофы пострадали двое пассажиров самолета — мужчина и женщина. Их госпитализировали на вертолете в больницу.

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