наверх
01.07.201706:12
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Крушение самолета в Калифорнии. Момент падения на автостраду

    (обновлено: )79
    Инцидент произошел в пятницу недалеко от городка Санта Ана, близ Лос-Анджелес. Самолет после падения взорвался и загорелся, однако чудом обошлось без жертв.
    Канал на Youtube NewsTubeClips

    В американском штате Калифорния потерпел крушение легкий двухмоторный самолет Cessna. Момент падения самолета на видео зафиксировал один из очевидцев происшествия. 

    Инцидент произошел в пятницу недалеко от городка Санта Ана, близ Лос-Анджелеса, около 9.30 утра по местному времени. Самолет упал на автомагистрали 405 вблизи аэропорта Джона Уэйн в Оранж Каунти. Автобан перекрыли в обе стороны.

    Смотрите также: Смерть в прямом эфире. Дети собирают остатки разбившегося в Изюме авто

    При падении самолет задел один из автомобилей, который двигался по автостраде, однако чудом пассажиры авто не пострадали, а повреждения транспортного средства были минимальными. Тем не менее самолет после падения взорвался и загорелся. 

    Также сообщается, что в результате авиакатастрофы пострадали двое пассажиров самолета — мужчина и женщина. Их госпитализировали на вертолете в больницу.

    На днях сообщалось, что военный истребитель МиГ-21 Lancer потерпел крушение в Румынии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Тарас Чорновил. Архивное фото
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Павел Климкин. Архивное фото
    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты
    Лето в Киеве
    Пожароопасная непогода: Украина изнывает от жары
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Дело Гужвы. Арест