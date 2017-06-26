Ученые назвали страну, угрожающую будущему всего человечества

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Организация EcoHealth Alliance составила всемирную карту угроз для человечества, сообщает BBC.

Исследователи назвали Латинскую Америку потенциальным рассадником вирусов, угрожающих в будущем здоровью всего человечества.

В отчете говорится, что самую серьезную потенциальную угрозу представляют летучие мыши. Дело в том, что причиной одной из самых серьезных вспышек эболы, судя по всему, стали именно летучие мыши, а вирус ВИЧ передался людям от шимпанзе.

По мнению ученых, угроза со стороны грызунов является глобальной, и главный очаг этой опасности находится в Южной Америке.

Как сообщалось ранее, Украина входит в десятку самых опасных стран мира — об этом свидетельствует рейтинг, составленный Всемирным экономическим форумом.