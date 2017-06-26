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    В мире

    Ученые назвали страну, угрожающую будущему всего человечества

    (обновлено: )85212
    В отчете говорится, что самую серьезную потенциальную угрозу представляют летучие мыши. Дело в том, что причиной одной из самых серьезных вспышек эболы, судя по всему, стали именно летучие мыши, а вирус ВИЧ передался людям от шимпанзе.
    Планета Земля
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    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Организация EcoHealth Alliance составила всемирную карту угроз для человечества, сообщает BBC

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    Исследователи назвали Латинскую Америку потенциальным рассадником вирусов, угрожающих в будущем здоровью всего человечества. 

    В отчете говорится, что самую серьезную потенциальную угрозу представляют летучие мыши. Дело в том, что причиной одной из самых серьезных вспышек эболы, судя по всему, стали именно летучие мыши, а вирус ВИЧ передался людям от шимпанзе. 

    По мнению ученых, угроза со стороны грызунов является глобальной, и главный очаг этой опасности находится в Южной Америке.

    Как сообщалось ранее, Украина входит в десятку самых опасных стран мира — об этом свидетельствует рейтинг, составленный Всемирным экономическим форумом.

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