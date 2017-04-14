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    Общество

    Украина попала в десятку самых опасных стран мира

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    Кроме Украины в десятку самых опасных стран также вошли Гондурас, Кения, Египет, Венесуэла, Нигерия, Пакистан, Сальвадоре, Йемен и Колумбия. Самой безопасной страной в мире была признана Финляндия.
    Флаг Украины на здании ЦИК
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Украина входит в десятку самых опасных стран мира, свидетельствует рейтинг, составленный Всемирным экономическим форумом.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Так, Украина заняла 127-е место в рейтинге из 136 стран. В десятку самых опасных стран также вошли Гондурас, Кения, Египет, Венесуэла, Нигерия, Пакистан, Сальвадоре, Йемен и Колумбия.

    Самой безопасной страной в мире была признана Финляндия. Кроме нее, в десятку самых безопасных стран входят Объединенные Арабские Эмираты, Исландия, Оман, Гонконг, Сингапур, Норвегия, Швейцария, Руанда и Катар.

    При составлении рейтинга учитывалось то, в какой степени страна подвергает туристов и предпринимателей рискам, в том числе насилию и терроризму.

    Напомним, в прошлом году Украина опустилась на три пункта в "Глобальном индексе миролюбия" за 2016 год, опубликованном австралийским Институтом экономики и мира.  

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