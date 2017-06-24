ВВС Израиля атаковали сирийские войска на границе

пресс-служба ЦАХАЛа

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Израильская авиация атаковала позиции сирийских правительственных войск, уничтожив два танка и крупнокалиберный пулемет, в ответ на десяток шальных снарядов, которые разорвались на контролируемой еврейским государством части Голанских высот, сообщила армейская пресс-служба.

Обстрел с территории соседнего государства военные признали случайным перелетом снарядов, но назвали его "неприемлемым нарушением израильского суверенитета".

"В ответ на более чем десять снарядов, выпущенных из Сирии и упавших ранее сегодня на территории Израиля, израильские ВВС атаковали позиции, откуда велся огонь. Помимо этого, были атакованы два танка, принадлежащих сирийскому режиму", — сказано в сообщении.

С израильской стороны пострадавших нет. Военные говорят, что снаряды перелетели через разделительную линию в ходе идущих в районе Кунейтры столкновений правительственных войск с отрядами сирийской оппозиции.

Позднее пресс-служба Армии обороны Израиля распространила видеозапись уничтожения "точечными" ударами с воздуха крупнокалиберного пулемета и двух танков, которые, как теперь утверждают военные, выпустили снаряды через разделительную линию на Голанских высотах.

В ответ на инцидент, первый на границе с Сирией за последние два месяца, министр обороны Авигдор Либерман заявил, что Израиль не потерпит посягательств на свой суверенитет и безопасность даже в виде шальных обстрелов.

"С нашей точки зрения, режим (президента Сирии Башара) Асада отвечает за то, что происходит на его территории, и продолжит пожинать последствия, если такие события повторятся", — предупредил министр.

Осведомленный источник на месте сообщил РИА Новости, что в районе Голанских высот сирийские правительственные войска отбивали мощную атаку террористов из "Джебхат ан-Нусра" на город Аль-Баас.

С израильской стороны пострадавших нет. Жертвами авиаудара стали двое сирийских военнослужащих, сообщил телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на осведомленный источник.

Ранее сообщалось, что Израиль начал сокращать подачу электричества в сектор Газа, угрожая лишить его основного источника энергоснабжения, сообщили в понедельник палестинские энергетики. Сокращение поставок — пока до 112 мегаватт в сутки с прежних 120 — последовало за отказом Палестинской национальной администрации (ПНА), чья власть ограничена Западным берегом реки Иордан, приобретать электричество для двухмиллионого анклава, контролируемого оппозиционерами-исламистами из движения ХАМАС.