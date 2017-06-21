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    В мире

    Алжирца приговорили к тюрьме за угрозы убить ребенка ради лайков

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    Мужчина разместил в Facebook фотографию, на которой запечатлен повисший на большой высоте мальчик. В подписи к снимку также было условие собрать 1000 лайков или ребенок будет сброшен с высоты.
    Алжирец грозился выбросить ребенка из окна ради лайков
    bbc.com

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы в Алжире за угрозы выбросить из окна ребенка ради лайков пользователей одной из соцсетей, сообщает ВВС.

    Рука ребенка
    Фото из открытых источников
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    Так, обвиняемый ранее разместил в Facebook фотографию, на которой он держит повисшего на большой высоте маленького мальчика. Подпись к фотографии гласила: "1 000 лайков или я сброшу его".

    Пользователи гневно отреагировали на публикацию, потребовав наказать мужчину за жестокое обращение с ребенком. Вместе с тем сам автор поста отрицал вину, подчеркнув, что фотография была отредактирована, а на оригинальном снимке он держал ребенка на балконе с перилами.

    Отец ребенка также призывал простить виновника, однако суд постановил, что жизнь мальчика была умышленно подвергнута опасности.

    Ранее сообщалось, что народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко считает, что украинские дети должны начинать подготовку к армейской службе с шести лет.

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