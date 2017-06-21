Алжирца приговорили к тюрьме за угрозы убить ребенка ради лайков

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы в Алжире за угрозы выбросить из окна ребенка ради лайков пользователей одной из соцсетей, сообщает ВВС.

Так, обвиняемый ранее разместил в Facebook фотографию, на которой он держит повисшего на большой высоте маленького мальчика. Подпись к фотографии гласила: "1 000 лайков или я сброшу его".

Пользователи гневно отреагировали на публикацию, потребовав наказать мужчину за жестокое обращение с ребенком. Вместе с тем сам автор поста отрицал вину, подчеркнув, что фотография была отредактирована, а на оригинальном снимке он держал ребенка на балконе с перилами.

Отец ребенка также призывал простить виновника, однако суд постановил, что жизнь мальчика была умышленно подвергнута опасности.

Ранее сообщалось, что народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко считает, что украинские дети должны начинать подготовку к армейской службе с шести лет.