Савченко предлагает готовить детей к армии с шести лет

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко считает, что украинские дети должны начинать подготовку к армейской службе с шести лет. Об этом она сказала в интервью телеканалу ZIK.

"Украинская армия должна начинаться с шести лет, и это не должно никого пугать. Если вернемся в казацкие времена, то с тех пор они начинали, когда мальчик начинал держаться в седле", — заявила Савченко.

По ее мнению, каждый ребенок к выпуску должен получить "доступную" военную специальность.

"В школе нельзя научить летчика или подводника. Но можно обучить вплоть до минометчика", — добавила депутат.

Ранее депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что украинцам станет намного легче жить, если в стране не будет парламентариев, членов правительства и сотрудников Администрации президента.