наверх
11.06.201721:33
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Савченко предлагает готовить детей к армии с шести лет

    (обновлено: )5204
    По словам Савченко, каждый ребенок к выпуску должен получить "доступную" военную специальность. Она отметила, что "в школе нельзя научить летчика или подводника, но можно обучить вплоть до минометчика".
    Презентация политической партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко считает, что украинские дети должны начинать подготовку к армейской службе с шести лет. Об этом она сказала в интервью телеканалу ZIK.

    Надежда Савченко о вступлении Украины в НАТО. Видео
    Канал на Youtube NewsOne
    Савченко об Украине в НАТО: нас там никто не ждет

    "Украинская армия должна начинаться с шести лет, и это не должно никого пугать. Если вернемся в казацкие времена, то с тех пор они начинали, когда мальчик начинал держаться в седле", — заявила Савченко. 

    По ее мнению, каждый ребенок к выпуску должен получить "доступную" военную специальность.

    "В школе нельзя научить летчика или подводника. Но можно обучить вплоть до минометчика", — добавила депутат.

    Ранее депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что украинцам станет намного легче жить, если в стране не будет парламентариев, членов правительства и сотрудников Администрации президента.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Очередь за биометрическими паспортами
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Андрей Блинов
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Рабочий на газораспределительной станции
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко