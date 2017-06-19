Китай не смог вывести на орбиту спутник связи "Чжунсин-9А"

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КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Центр космических запусков города Сичан китайской провинции Сычуань в понедельник осуществил неудачный запуск коммуникационного спутника "Чжунсин-9А", сообщает агентство Синьхуа.

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По данным корпорации аэрокосмической науки и техники КНР (CASC), специалистам не удалось вывести спутник на заданную орбиту.

Причина неудачного запуска пока не установлена, ведётся расследование произошедшего, а также тщательный анализ ошибок и неполадок. Сотрудники CASC пытаются скорректировать траекторию аппарата и вывести его на нужную орбиту.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель Falcon 9 частной космической компании SpaceX Илона Маска вывел на орбиту спутник военно-космической разведки США. После этого первая ступень ракеты приземлилась на базе ВВС США на мысе Канаверал в американском штате Флорида.