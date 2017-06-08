В Грузии детский сад открылся в уникальном месте

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. В грузинском городе Рустави в фюзеляже старого самолета ЯК-40 открыли детский сад.

Об этом информирует сообщество "Открой Грузию" на своей станице в Facebook.

"В городе Рустави, человеку по имени Гари Чапидзе пришла в голову великолепная идея: превратить старый фюзеляж самолёта ЯК-40 в… детский сад! Как он говорит, его главной целью было создание развлекательных среды обучения для детей. К тому же, в кабине пилота к услугам детей около 1500 различных кнопок и рычажков, которые дети могут нажимать и дёргать, изучая окружающую среду", — говорится в сообщении.

Открой Грузию Уникальный детский сад в Грузии

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске драка между двумя детьми переросла в поножовщину. Во время ссоры 13-летний подросток взял нож и трижды ударил девятилетнего соседа, который пришел к нему в гости, в спину. Ребенок после этого выпрыгнул из окна четвертого этажа, пытаясь спастись.