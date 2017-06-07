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    В Грузии произошло мощное землетрясение

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    По данным сейсмологов, эпицентром стало место в 22 километрах от города Сигнаги и 15 километрах от города Бодбе. О зафиксированном землетрясении сообщило также МЧС соседней Армении.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    AP Photo

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина, Мэги Кикалейшвили. В среду вечером в Грузии произошло землетрясение магнитудой 5,1, информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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    По данным Центра сейсмического мониторинга Государственного института Ильи, "эпицентром стало место в 22 километрах от города Сигнаги и 15 километрах от города Бодбе" (восточная часть страны).

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    Также о зафиксированном землетрясении сообщило МЧС соседней Армении со ссылкой на данные Национальной службы сейсмической защиты республики. По данным армянских специалистов, землетрясение произошло близ азербайджано-грузинской границы — "в 28 километрах северо-восточнее азербайджанского города Агстафа", однако они сообщают о магнитуде 4,8. "Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров. Сила подземных толчков в эпицентре составила 6-7 баллов", — говорится в сообщении.

    Самое мощное землетрясение в Грузии произошло в 1991 году в западной части станы. Тогда магнитуда составила 7 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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