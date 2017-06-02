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    Члены экипажа очередной миссии МКС вернулись на Землю

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    На Землю вернулись космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий и астронавт "Европейского космического агентства" (ЕКА) француз Тома Песке. Время их пребывания на станции составило 197 суток.
    Капсула Союза ТМА-18М с экипажем МКС. Архивное фото
    Пресс-служба Роскосмоса | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Два члена экипажа Международной космической станции (МКС) приземлились в Казахстане, сообщили журналистам в Центре управления полетами (ЦУП).

    На Землю вернулись космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий и астронавт "Европейского космического агентства" (ЕКА) француз Тома Песке. Время их пребывания на станции составило 197 суток. Время их пребывания на станции составило 197 суток. До прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции МКС 52/53 работу на орбите продолжают Федор Юрчихин (Россия), Джек Фишер (США) и американка Пегги Уитсон, прибывшая на станцию вместе с Новицким и Песке.

    Старт "Союза МС-05" с экипажем очередной миссии МКС 52/53 запланирован на 28 июля с космодрома Байконур. В основной экипаж корабля входят космонавт "Роскосмоса" Сергей Рязанский, астронавт NASA Рэндолф Брезник и итальянец Паоло Несполи.

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