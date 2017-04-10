наверх
10.04.201718:19
Курсы валют НБУ
  • EUR28.67- 0.23
  • USD26.97- 0.13
Рубрики
Ещё
    Видео

    Возвращение очередной миссии МКС на Землю

    (обновлено: )82
    На Землю вернулись космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также астронавт NASA Роберт Шейн Кимброу. Время их пребывания на станции составило 173 суток.
    Канал RT на русском на youtube

    Первая в истории панорамная съемка на орбите Земли. Видео
    Видеоканал RT на русском на Youtube
    Первое в истории панорамное видео с орбиты
    Три члена экипажа Международной космической станции приземлились в Казахстане, сообщили журналистам в Центре управления полетами (ЦУП).

    На Землю вернулись космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также астронавт NASA Роберт Шейн Кимброу. Время их пребывания на станции составило 173 суток. До прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции МКС 51/52 работу на орбите продолжают Олег Новицкий (Россия), Пегги Уитсон (США) и астронавт Европейского космического агентства Тома Песке (Франция).

    Старт "Союза МС-04" с экипажем очередной миссии МКС 51/52 всего с двумя космонавтами на борту запланирован на 20 апреля с космодрома Байконур. В основной экипаж корабля входят космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин и астронавт NASA Джек Фишер, вместо третьего члена экипажа на МКС отправится семидесятикилограммовый ящик с грузами. Дублируют экипаж Сергей Рязанский (Россия) и Рэгдольф Брезник (США).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Валерия Гонтарева. Архивное фото
    По собственному. Гонтарева объявила об отставке
    Сотни человек штурмовали "газетную арку" в Полтаве: кадры с места событий. Видео
    Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве
    Сирийские дети. Архивное фото
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США
    Игорь Билоус. Архивное фото
    Громкие отставки и назначения в Украине