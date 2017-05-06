наверх
06.05.201710:30
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Китае строители нашли гробницу с артефактами возрастом 1,5 тыс лет

    (обновлено: )120
    Гробница была обнаружена на глубине семи метров под землей во время строительных работ в уезде Цю городского округа Ханьдань. В гробнице были найдены 23 артефакта.
    Археологические раскопки. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В провинции Хэбэй в Китае строители нашли древнюю гробницу, которой предположительно более 1,5 тысячи лет, передает в субботу агентство Синьхуа. Сообщается, что в гробнице находились различные артефакты.

    В Киеве представили коллекцию египетских древностей
    УНИАН
    Мумия крокодила и саркофаги: древности из Египта в Киеве

    Гробница была обнаружена на глубине семи метров под землей во время строительных работ в уезде Цю городского округа Ханьдань. В гробнице были найдены 23 артефакта, включая гончарные изделия и изделия из меди. Отмечается, что гробница относится ко времени периода Вэй и Цзинь (220-420 годы нашей эры).

    Также агентство сообщается, что в округе Цанчжоу провинции Хэбэй обнаружена часть мемориальной арки времени династии Мин (1368-1644 годы).

    Ранее гробницу с мумифицированными телами, возраст которых насчитывает около 500 лет, обнаружили строители при проведении работ в китайской провинции Хэнань.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Национальная полиция Украины
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    Репетиция участников Евровидения
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Актриса Екатерина Варнава
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Евгений Лосовский
    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка