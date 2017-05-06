В Китае строители нашли гробницу с артефактами возрастом 1,5 тыс лет

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В провинции Хэбэй в Китае строители нашли древнюю гробницу, которой предположительно более 1,5 тысячи лет, передает в субботу агентство Синьхуа. Сообщается, что в гробнице находились различные артефакты.

Гробница была обнаружена на глубине семи метров под землей во время строительных работ в уезде Цю городского округа Ханьдань. В гробнице были найдены 23 артефакта, включая гончарные изделия и изделия из меди. Отмечается, что гробница относится ко времени периода Вэй и Цзинь (220-420 годы нашей эры).

Также агентство сообщается, что в округе Цанчжоу провинции Хэбэй обнаружена часть мемориальной арки времени династии Мин (1368-1644 годы).

Ранее гробницу с мумифицированными телами, возраст которых насчитывает около 500 лет, обнаружили строители при проведении работ в китайской провинции Хэнань.