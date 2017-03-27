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    Строители в КНР нашли гробницу с мумиями, которым около 500 лет

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    Сообщается, что обнаруженные мумифицированные тела на стройке предположительно принадлежат чиновнику Гу Цзо и его жене, жившим во эпоху династии Мин (1368-1644 годы).
    Мумифицированное тело, которому около 500 лет
    scmp.com

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Гробницу с мумифицированными телами, возраст которых насчитывает около 500 лет, обнаружили строители при проведении работ в китайской провинции Хэнань, сообщает в понедельник газета South China Morning Post со ссылкой на местные СМИ.

    По данным газеты "Дахэ жибао", гробница находится в уезде Тайкан. По данным специалистов, обнаруженные мумифицированные тела предположительно принадлежат чиновнику Гу Цзо и его жене, жившим во эпоху династии Мин (1368-1644 годы).

    scmp.com
    В гробнице с мумифицированными телами

    Как отмечает газета, пользователи китайских социальных сетей пишут, что в гробнице находились мечи и веера, которые могли быть украдены местными жителями. Однако представитель местной администрации отрицает факт, что из гробницы могли быть украдены какие-либо артефакты.

    Ранее сообщалось, что Министерство культуры требует от МИДа направить ноты протеста в МИД России и Британии из-за планов проведения совместных археологических раскопок и организации молодежных археологических лагерей для российских и британских студентов в Крыму.

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