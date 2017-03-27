Строители в КНР нашли гробницу с мумиями, которым около 500 лет

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Гробницу с мумифицированными телами, возраст которых насчитывает около 500 лет, обнаружили строители при проведении работ в китайской провинции Хэнань, сообщает в понедельник газета South China Morning Post со ссылкой на местные СМИ.

По данным газеты "Дахэ жибао", гробница находится в уезде Тайкан. По данным специалистов, обнаруженные мумифицированные тела предположительно принадлежат чиновнику Гу Цзо и его жене, жившим во эпоху династии Мин (1368-1644 годы).

scmp.com В гробнице с мумифицированными телами

Как отмечает газета, пользователи китайских социальных сетей пишут, что в гробнице находились мечи и веера, которые могли быть украдены местными жителями. Однако представитель местной администрации отрицает факт, что из гробницы могли быть украдены какие-либо артефакты.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры требует от МИДа направить ноты протеста в МИД России и Британии из-за планов проведения совместных археологических раскопок и организации молодежных археологических лагерей для российских и британских студентов в Крыму.