наверх
05.05.201708:45
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Клинтон создаст группу по противодействию Трампу

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (219)

    (обновлено: )76
    Создать группу Клинтон намерена уже на следующей неделе, пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники. Политическая группа будет называться "Вместе вперед".
    Хиллари Клинтон
    Brendan Smialowski / AFP

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон планирует сформировать новую политическую группу, которая будет финансировать организации, оппозиционные президенту Соединенных штатов Дональду Трампу.

    Чета Клинтон на инаугурации президента Дональда Трампа
    REUTERS Kevin Lamarque
    Первые лица на инаугурации Дональда Трампа: Клинтон, Буш, Картер

    Создать группу Клинтон намерена уже на следующей неделе, пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники. За привлечение финансовых ресурсов в группу будет отвечать Джудит Маккейл, она занимала должность заместителя госсекретаря США в период, когда госсекретарем была Клинтон (в 2009-2013 годы).

    Политическая группа будет называться "Вместе вперед" (Onward Together), что напоминает слоган предвыборной кампании Клинтон ("Вместе сильнее", Stronger Together).

    Ранее американский писатель Стивен Кинг заявил, что Трамп является "хрестоматийным примером расстройства личности по нарциссическому типу".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Празднование Дня Победы в Одессе: георгиевские ленты, вышиванки и Лорткипанидзе
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    Виталий Кличко открыл фонтанный комплекс на Крещатике. Видео
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Стадион "Донбасс-Арена" в Донецке. Архивное фото
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене
    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка