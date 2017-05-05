Клинтон создаст группу по противодействию Трампу

Brendan Smialowski / AFP

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон планирует сформировать новую политическую группу, которая будет финансировать организации, оппозиционные президенту Соединенных штатов Дональду Трампу.

Создать группу Клинтон намерена уже на следующей неделе, пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники. За привлечение финансовых ресурсов в группу будет отвечать Джудит Маккейл, она занимала должность заместителя госсекретаря США в период, когда госсекретарем была Клинтон (в 2009-2013 годы).

Политическая группа будет называться "Вместе вперед" (Onward Together), что напоминает слоган предвыборной кампании Клинтон ("Вместе сильнее", Stronger Together).

Ранее американский писатель Стивен Кинг заявил, что Трамп является "хрестоматийным примером расстройства личности по нарциссическому типу".