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    Экс-президенту Южной Кореи предъявлены обвинения

    (обновлено: )27
    Сообщается, что экс-президенту предъявлены обвинения в общей сложности по 14 пунктам, в их числе взяточничество, получение взятки через третьих лиц, вмешательство в дела и т.д.
    Пак Кын Хе
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    КИЕВ, 17 апр – РИА Новости Украина, Екатерина Плясункова. Экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе предъявлены обвинения во взяточничестве, сообщает в понедельник агентство Ренхап.

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    Также обвинения предъявлены председателю Lotte Group Син Дон Бину.

    По данным агентства, Пак Кын Хе предъявлены обвинения в общей сложности по 14 пунктам, в их числе взяточничество, получение взятки через третьих лиц, вмешательство в дела и принуждение к действиям третьих лиц за счет злоупотребления положением, раскрытие официальной секретной информации постороннему лицу и другие.

    Сторона обвинения настаивает на том, что экс-президент получала взятки от крупных южнокорейских корпораций, в том числе Samsung и Lotte, на общую сумму 59,2 миллиарда южнокорейских вон (52,02 миллиона долларов).

    Пак Кын Хе находится под арестом.

    Председателю Lotte Group Син Дон Бину было предъявлено обвинение во взяточничестве с участием третьих лиц. Однако задержания главы южнокорейской корпорации не последовало.

     

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