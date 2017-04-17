Экс-президенту Южной Кореи предъявлены обвинения

КИЕВ, 17 апр – РИА Новости Украина, Екатерина Плясункова. Экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе предъявлены обвинения во взяточничестве, сообщает в понедельник агентство Ренхап.

Также обвинения предъявлены председателю Lotte Group Син Дон Бину.

По данным агентства, Пак Кын Хе предъявлены обвинения в общей сложности по 14 пунктам, в их числе взяточничество, получение взятки через третьих лиц, вмешательство в дела и принуждение к действиям третьих лиц за счет злоупотребления положением, раскрытие официальной секретной информации постороннему лицу и другие.

Сторона обвинения настаивает на том, что экс-президент получала взятки от крупных южнокорейских корпораций, в том числе Samsung и Lotte, на общую сумму 59,2 миллиарда южнокорейских вон (52,02 миллиона долларов).

Пак Кын Хе находится под арестом.

Председателю Lotte Group Син Дон Бину было предъявлено обвинение во взяточничестве с участием третьих лиц. Однако задержания главы южнокорейской корпорации не последовало.