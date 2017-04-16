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    В мире

    В Стамбуле перекрыли площадь Таксим

    (обновлено: )36
    В Турции прошел конституционный референдум, где с небольшим отрывом лидируют сторонники конституционной реформы. Сторонники перехода на президентскую систему набираюют 51,5% после обработки 97% бюллетеней.
    Площадь Таксим в Стамбуле
    RIA News Андрей Стенин

    КИЕВ, 16 апр – РИА Новости Украина. В Стамбуле перекрыли площадь Таксим по соображениям безопасности после конституционного референдума, где с небольшим отрывом лидируют сторонники конституционной реформы. Об этом передает в воскресенье информационное агентство DHA.

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    Сторонники перехода на президентскую систему лидируют на референдуме в Турции, набирая 51,5% после обработки 97% бюллетеней, при этом их разрыв с противниками конституционных изменений сокращается. Заместитель председателя основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Эрдал Аксюнгер обвинил турецкие власти в том, что они занимаются манипуляциями при подсчете голосов на конституционном референдуме.

    Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.

    Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

    Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией.

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