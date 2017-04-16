В Турции началось голосование на конституционном референдуме

КИЕВ, 16 апр – РИА Новости Украина. В Турции открылись избирательные участки для голосования на референдуме по пакету конституционных изменений, предусматривающих переход на президентскую систему правления.

На референдуме на 167140 избирательных участках будут голосовать 55,3 миллиона турецких граждан. Кроме того, в тюрьмах будет создан еще 461 избирательный участок. Граждане Турции, проживающие за рубежом, уже проголосовали досрочно.

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Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом. Депутаты парламента от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и большинство депутатов от националистической Партии национального движения поддержали проект, в то время как оппозиционные партии — левоцентристская Народно-республиканская партия и прокурдская Партия демократии народов выступили против, обвинив Эрдогана в стремлении к установлению единоличной власти.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента. Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией. Увеличивается число депутатов парламента — c 550 до 600. Возрастной порог для кандидатов на выборные посты снижается с 25 до 18 лет. Отменятся практика перевыборов, вводится система "запасных" депутатов. Решения о проведении повторных выборов смогут принимать как парламент, так и президент. Выборы в органы законодательной и исполнительной властей будут проводиться в один день. Парламент и президент будут избираться на пять лет, при этом глава государства сможет занимать свой пост не более двух сроков подряд.

В случае одобрения поправок на референдуме очередные выборы президента и парламента пройдут в один день — 3 ноября 2019 года, после чего пункты положения о президентской системе вступят в силу.