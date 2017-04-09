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    В мире

    При падении воздушного шара в Турции погиб турист

    (обновлено: )28
    Утром при жесткой посадке воздушного шара из-за сильного ветра погиб один французский турист. Ранения получили двое граждан Франции, двое граждан Колумбии и 16 - Турции.
    Пасадка воздушного шара в Турции
    @FuatKircaali

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. В результате падения воздушного шара в турецкой Каппадокии погиб турист из Франции, заявил РИА Новости представитель полиции провинции Невшехир, где произошла авария.

    По его словам, ранения получили граждане Франции, Колумбии и Турции.

    "Сегодня утром при жесткой посадке воздушного шара из-за сильного ветра погиб один французский турист. Ранения получили двое граждан Франции, двое граждан Колумбии и 16 — Турции. Россиян среди пострадавших нет. Состояние раненых удовлетворительное, опасности их жизни нет", — сказал собеседник агентства.

    hurriyet
    Пострадавший после падения воздушного шара в Турции

    Напомним, в марте этого года более 40 пассажиров воздушных шаров пострадали в результате жесткой посадки в туристическом регионе Каппадокия в Турции.

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