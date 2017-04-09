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    В Турции упал воздушный шар с туристами

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    Инцидент произошел неподалеку от города Невшехир в области Каппадокия. Пострадавшие были доставлены в больницу. Сообщается, что один человек погиб.
    Машина турецкой скорой помощи
    flickr.com/ Matt Perreault

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Воздушный шар с туристами упал в Турции, по предварительным данным, один человек погиб, 20 пострадали, сообщает издание Hurriyet.

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    Инцидент произошел неподалеку от города Невшехир в области Каппадокия. Пострадавшие были доставлены в больницу.

    Подробности инцидента не уточняются.

    Напомним, в марте этого года более 40 пассажиров воздушных шаров пострадали в результате жесткой посадки в туристическом регионе Каппадокия в Турции.

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