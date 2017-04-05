Мощный взрыв произошел на фабрике фейерверков в Португалии, есть жертвы

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В результате взрыва на фабрике фейерверков на севере Португалии погибли четыре человека, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные аварийно-спасательные службы.

Сообщается, что мощный взрыв произошел во вторник вечером на фабрике, расположенной в районе Авойнш недалеко от города Ламегу.

rr.sapo.pt Взрыв на фабрике фейерверков на севере Португалии

По данным агентства, еще три человека числятся пропавшими без вести, однако на данный момент нет точных данных по поводу того, сколько людей находилось на фабрике в момент взрыва.

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Напомним, в середине марта пожар и взрыв произошли на фабрике фейерверков в Израиле. В результате ЧП погибли два человека, еще пятеро были ранены.