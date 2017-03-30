Туска вызвали в прокуратуру Варшавы по делу о сотрудничестве с ФСБ

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Глава Евросовета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск вызван в варшавскую прокуратуру на допрос, сообщает телеканал TVN24.

"Бывший премьер Дональд Туск должен быть допрошен в качестве свидетеля в окружной прокуратуре Варшавы 19 апреля", — говорится в сообщении.

Поясняется, что речь идет о следствии в отношении бывшего руководства военной контрразведки Польши по делу о сотрудничестве с российским ФСБ без согласия властей страны, что является преступлением, за которое грозит до 3 лет лишения свободы.

Ранее Туска уже вызывали в прокуратуру по этому делу на 15 марта, но он не смог явиться, так как должен был находиться в Страсбурге на пленарном заседании Европарламента.

Ранее министр обороны страны Антони Мачеревич заявлял, что решение о сотрудничестве Службы военной контрразведки Польши с ФСБ было начато и проводилось с нарушением закона. По его словам, решение о сотрудничестве было принято после информирования премьер-министра, когда эту должность занимал Дональд Туск, но без согласия политиков, к чему обязывает право.

В декабре 2016 года стало известно, что обвинения по данному делу предъявлены экс-шефам Службы военной контрразведки Польши Янушу Носкову и Петру Пытелю. Как сообщала прокуратура, речь идет о превышении полномочий государственным служащим вследствие принятия решения о сотрудничестве со службой иностранного государства без согласия председателя Совета министров. Согласно польскому законодательству, такое согласие может быть получено только после оценки министра обороны страны.