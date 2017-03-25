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    Экс-кандидат в президенты Белоруссии Некляев находится в больнице - СМИ

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    Согласно информации, оппозиционер, бывший кандидат в президенты Белоруссии Владимир Некляев, задержанный накануне по приезду из Польши, находится в неврологическом отделении.
    Белорусский общественно-политический деятель Владимир Некляев. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Оппозиционер, экс-кандидат в президенты Белоруссии Владимир Некляев, задержанный накануне по приезду из Польши, помещен в больницу в Бресте. Об этом сообщают в субботу местные СМИ.

    Массовые задержания активистов в Минске
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    Ранее сообщалось, что он находится в изоляторе временного содержания Ленинского РУВД в Бресте.

    "Оппозиционный политик Владимир Некляев госпитализирован в больницу скорой помощи в Бресте. Он находится в неврологическом отделении", — сообщает портал tut.by. При этом о его состоянии не сообщается.

    Некляев является одним из лидеров незарегистрированного Белорусского национального конгресса. Вместе с оппозиционером Николаем Статкевичем он являлся инициатором проведения в Минске 25 марта "марша рассерженных белорусов", не разрешенного городскими властями.

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