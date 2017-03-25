В Конго вооруженные люди обезглавили 40 полицейских - СМИ

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. В Демократической республике Конго группа вооруженных людей напала на местную полицию и обезглавила 40 полицейских. Об этом сообщает агентство Рейтер.

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Как заявил агентству представитель местных властей, боевики группировки Камуина Нсапу совершили атаку в пятницу. Они похитили у полицейских оружие и угнали автомобили.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник полиции Филиппин, некогда входивший в так называемую "команду уничтожения" в городе Давао, когда его мэром был нынешний президент страны Родриго Дутерте, признался в убийстве около 200 человек.