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    В Конго вооруженные люди обезглавили 40 полицейских - СМИ

    (обновлено: )386
    Согласно информации, боевики группировки Камуина Нсапу совершили атаку на местную полицию в пятницу. Они похитили у полицейских оружие и угнали автомобили.
    Кровь. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. В Демократической республике Конго группа вооруженных людей напала на местную полицию и обезглавила 40 полицейских. Об этом сообщает агентство Рейтер.

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    Как заявил агентству представитель местных властей, боевики группировки Камуина Нсапу совершили атаку в пятницу. Они похитили у полицейских оружие и угнали автомобили.

    Ранее сообщалось, что бывший сотрудник полиции Филиппин, некогда входивший в так называемую "команду уничтожения" в городе Давао, когда его мэром был нынешний президент страны Родриго Дутерте, признался в убийстве около 200 человек.

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