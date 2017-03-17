Американский подросток нашел алмаз весом 7,44 карата в США

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости. Американский подросток обнаружил алмаз весом 7,44 карата в государственном парке штата Арканзас, сообщается на сайте парка.

Обладателем драгоценного камня стал 14-летний школьник Калел Лэнгфорд. В субботу на прошлой неделе он приехал со своей семьей в государственный парк "Алмазный кратер", посетители которого могут попытать удачу в поисках драгоценного камня.

"Мы были в парке всего где-то полчаса, когда он нашел алмаз. Цвет был таким темным, что мы не были уверены, что это алмаз", — рассказал отец мальчика. Когда находку показали парковым сотрудникам, выяснилось, что подросток нашел один из самых крупных алмазов за всю историю парка.

По словам представителя парка, условия для находки сложились идеальные. На неделе шли обильные дожди, которые смыли верхний слой почвы и обнажили алмазы, находившиеся ближе к поверхности. По размеру найденный Калелом алмаз напоминает фасолину темно-коричневого, кофейного цвета. Камень имеет форму четырехугольника.

Мальчик назвал свою находку Алмазом Супермена и решил не продавать его, а оставить в качестве сувенира, напоминающего о визите в парк.

С начала года в парке было найдено 97 алмазов. Самый крупный камень, обнаруженный в США, был поднят из шахты в Арканзасе в 1924 году. Алмаз весом 40,23 карата назвали "Дядя Сэм".