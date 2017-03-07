Равенство полов: в Мельбурне появились светофоры с зелеными женщинами

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В Мельбурне зеленые фигуры человечков на светофорах были заменены на женские в рамках кампании в поддержку равенства полов, сообщает Telegraph.

Такие светофоры установлены по инициативе организации "Комитет Мельбурна", объединяющей более 120 деловых и общественных групп. Комитет борется за равное представительство мужчин и женщин на всех уровнях. Данный шаг был поддержан и Фионой Ричардсон, министром по делам женщин правительства Австралии, которая считает, что это поспособствует увеличению доступности общественных пространств для женщин.

При этом, по словам Ричардсон, инициатива не стоила налогоплательщикам ни копейки. Все расходы покрываются "Комитетом Мельбурна" и частной энергетической компанией Camlex Electrical.

— 7 News Melbourne (@7NewsMelbourne) 7 марта 2017 г.

​Однако оппоненты, к числу которых относится и лорд-мэр Мельбурна Роберт Дойл, считают, что данный шаг является просто чрезмерной и ненужной демонстрацией политической корректности со стороны политиков.

Напомним, австралийский школьник пришел на мероприятие в костюме Адольфа Гитлера и получил приз за лучший наряд.