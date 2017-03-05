Китай заявил, что не допустит независимости Тайваня

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Премьер КНР Ли Кэцян заверил, что материковый Китай не допустит так называемой "независимости Тайваня" и будет соблюдать консенсус, достигнутый сторонами в 1992 году.

"Всесторонне реализуя основной курс в работе с Тайванем, мы будем отстаивать принцип существования одного Китая и соблюдать "консенсус 1992 года" как общую политическую платформу, защищать государственный суверенитет и территориальную целостность Китая", — сказал он.

По словам китайского премьера, Пекин будет оберегать мирное развитие межбереговых отношений, мир и стабильность в Тайваньском проливе. "Мы выступаем категорически против сеператистской деятельности, направленной на так называемую "независимость Тайваня", и будем принимать решительные меры по сдерживанию подобной деятельности", — сказал Ли Кэцян. Он добавил, что никому, ни в какой форме и ни под каким предлогом не удастся отделить Тайвань от материкового Китая.

Напомним, в прошлом году бывший президент США Барак Обама подписал закон о военном бюджете страны на 2017 финансовый год, в котором предусматривается программа по военному сотрудничеству межу США и Тайванем. После этого Китай сделал представление США.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

"Консенсус 1992 года" — термин, который появился после встречи представителей материкового Китая и Тайваня в 1992 году, он подразумевает признание единства и принципа "одного Китая". При этом каждая сторона сама интерпретирует понятие "единый Китай". Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет подавлять любые действия, связанные с так называемой независимостью Тайваня.