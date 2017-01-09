Сенатор Круз и губернатор Техаса встретились с главой Тайваня

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КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Губернатор Техаса Грег Эббот и сенатор Тед Круз встретились с лидером тайваньской администрации Цай Инвэнь, сообщает агентство Рейтер.

Встреча состоялась в воскресенье в Хьюстоне. Как отмечает агентство, сам факт встречи представителей американского правительства такого уровня с главой острова не является беспрецедентной, однако может привлечь большое внимание Пекина, предупреждавшего о нежелательности встреч официальных лиц США с Цай Инвэнь.

"КНР должна понять, что в Америке мы принимаем сами решения о встречах с гостями. Это не о КНР, это об отношениях США и Тайваня, союзника, которого мы по закону должны защищать", — цитирует агентство слова Круза.

Отношения между Вашингтоном и Пекином накалились после того, как в ноябре избранный президент США Дональд Трамп нарушил многолетний протокол, приняв поздравительный звонок от главы администрации Тайваня. Позднее избранный президент США не исключил, что встретится с главой администрации Тайваня. Сообщалось, что она посетит Гондурас, Никарагуа, Гватемалу и Сальвадор после 7 января, сделав остановки в Сан-Франциско и Хьюстоне.

Ранее МИД КНР выразил надежду, что США не допустят транзита Цай Инвэнь через свою территорию на ее пути в страны Латинской Америки, куда у нее запланирована поездка в январе, а также будут работать с Пекином для поддержания мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.