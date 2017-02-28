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    Челентано заявил, что за ним следят

    (обновлено: )97
    По словам Челентано, подозрительная цепочка событий началась на прошлой неделе, когда злоумышленники разбили стекло в машине его жены Клаудии Мори, но ничего не украли.
    Адриано Челентано
    RIA News М. Юрченко

    КИЕВ, 28 фев – РИА Новости Украина. Итальянский певец, актер и общественный деятель Адриано Челентано обратился в полицию с заявлением на слежку и проникновение посторонних в свой дом в коммуне Гальбьяте.

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    По его словам, подозрительная цепочка событий началась на прошлой неделе, когда злоумышленники разбили стекло в машине его жены Клаудии Мори, но ничего не украли.

    "Я вынужден предать огласке очень серьезные события, которые происходят в моем жилище в отношении меня и Клаудии. На протяжении нескольких дней внутрь вшестером проникают неизвестные, кроме того, с улицы за домом наблюдает еще один человек", — написал Челентано в своем блоге.

    По словам 79-летнего артиста, их действия "совершенно точно" несут в себе угрозу. Челентано также выразил опасение, что бандиты пытаются добраться до него или его супруги.

    В связи с этим он заявил, что обратился к карабинерам, предоставив им данные видеонаблюдения. Правоохранители подтвердили: "что-то произошло".

    "Мы сообщаем об этом, чтобы, случись что серьезное, эти сведения могли бы стать предысторией" — добавил Челентано.

    Популярнейший певец и актер с мировым именем, за свою карьеру Адриано Челентано выпустил свыше 40 студийных альбомов общим тиражом 150 миллионов пластинок и снялся более чем в 40 кинофильмах. Особую популярность у зрителей он приобрел в комедиях 70-80-х годов, играя обаятельных плутов, мошенников и воришек в картинах "Суперограбление в Милане", "Юппи Ду", "Блеф", "Укрощение строптивого", "Бинго-Бонго", "Бархатные руки", "Ас" и "Гранд-отель Эксельсиор".

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